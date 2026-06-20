Calciomercato Roma, contatto tra Dybala e il Boca Juniors (FOTO)

Il rinnovo di Paulo Dybala ancora non è arrivato. Si parla, si discute, si tratta. E più si avvicina il 30 giugno e più arrivano altre voci di un possibile addio. In questo caso, a parlarne dall'Argentina, arriva il corrispondente di Espn.

Ci sarebbe stato un primo contatto tra il nuovo tecnico del Boca Juniors, Rodolgo Arruabarrena, detto il Vasco, è appunto la Joya. L'allenatore a quanto viene messo nero su bianco avrebbe contattato l'argentino per spiegare il suo progetto dentro alla squadra argentina. Inoltre voleva ribadire un altro concetto: Il Boca vuole Dybala, a tutti i costi. Una situazione quindi non del tutto definitiva.

Le notizie di oggi riportano un primo approccio giallorosso con un'offerta di 2 milioni di euro, un rilancio dell'entourage dell'argentino. Vedremo.

(Diego Monroig)



