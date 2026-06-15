Calciomercato Roma, Betis e Real Sociedad su Rivero: oltre ai giallorossi anche Inter, Lazio e Atletico Madrid sul centrale del River Plate

Arrivano altre pretendenti per il classe 2003 del River Plate, Lautaro Rivero. Il difensore centrale, secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur su X, interessa anche a Betis e Real Sociedad che lo stanno monitorando come possibile nuovo acquisto. A maggio anche la Roma aveva provato a prenderlo, avanzando un'offerta da circa 15-20 milioni di euro. Su Rivero non solo i giallorossi, ci sono anche gli occhi di Lazio, Inter ed Atletico Madrid.

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Real Betis & Real Sociedad pursuing River Plate CB Lautaro Rivero.



? Interest → Also linked with Inter, Roma, Lazio, Atlético Madrid



? Roma → weighing €15–20M bid in May 2026 https://t.co/qpIk9FL8Gm pic.twitter.com/TdaVDNDZ8x — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 15, 2026



