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Calciomercato Roma, Betis e Real Sociedad su Rivero: oltre ai giallorossi anche Inter, Lazio e Atletico Madrid sul centrale del River Plate

15/06/2026 alle 20:36.
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Arrivano altre pretendenti per il classe 2003 del River Plate, Lautaro Rivero. Il difensore centrale, secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur su X, interessa anche a Betis e Real Sociedad che lo stanno monitorando come possibile nuovo acquisto. A maggio anche la Roma aveva provato a prenderlo, avanzando un'offerta da circa 15-20 milioni di euro. Su Rivero non solo i giallorossi, ci sono anche gli occhi di Lazio, Inter ed Atletico Madrid.