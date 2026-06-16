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Calciomercato Roma, asta in Serie A per Romano: ci sono Cagliari e Torino

16/06/2026 alle 23:28.
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Alessandro Romano è uno dei profili giovani della Roma che piacciono a molte squadre di Serie A. Nei giorni scorsi il suo nome, in uscita, è venuto fuori.

Adesso il giornalista spiega che il classe 2006 ha un posto importante nella lista del Cagliari. Piace anche al Torino e ad un altro club di Serie A.