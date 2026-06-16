Calciomercato Roma, asta in Serie A per Romano: ci sono Cagliari e Torino

Alessandro Romano è uno dei profili giovani della Roma che piacciono a molte squadre di Serie A. Nei giorni scorsi il suo nome, in uscita, è venuto fuori.
Adesso il giornalista spiega che il classe 2006 ha un posto importante nella lista del Cagliari. Piace anche al Torino e ad un altro club di Serie A.
Esclusiva: Alessandro #Romano, centrocampista classe 2006 di proprietà della #Roma, ha un posto importante nella lista del #Cagliari. Piace anche al #Torino e a un altro club di Serie A
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 16, 2026