Calciomercato Roma, anche Porto e Eintracht Francoforte su Tel

La pista Tel è complicata per la Roma. Parliamo di un giocatore che piaceva già ai giallorossi e che era stato richiesto espressamente da Gasperini. Dopo il passaggio al Tottenham il futuro non è ancora deciso. E, secondo quanto riportato dal sito, ci sarebbero molte squadre interessate.

Il Porto di Farioli è uno di questi club. Anche l'Eintracht Francoforte è una squadra da tenere in considerazione. In ogni caso, De Zerbi, non ha preso una decisione sull'attaccante e, a quanto è pare, il tecnico italiano preferirebbe rimanere agli Spurs.

(TeamTalk)