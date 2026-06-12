Calciomercato, l'Atletico Madrid chiede 20-25 milioni di euro per Ruggeri: Fiorentina opzione concreta, Roma e Juventus defilate

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un interessamento di alcuni club di Serie A per Matteo Ruggeri, terzino dell'Atletico Madrid che potrebbe tornare in Italia. I Colchoneros non vorrebbero privarsi del classe 2002, ma, davanti ad un'offerta di 20-25 milioni di euro potrebbero pensare di cederlo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, al momento l'unica opzione concreta per l'ex Atalanta è la Fiorentina. Roma e Juventus, invece, sono più defilate rispetto alla Viola.





