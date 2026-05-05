La Roma vuole Manna come nuovo ds: si muovono i Friedkin, anche Gasperini in pressing. D'Amico piano B

Il futuro di Frederic Massara è sempre più lontano da Roma e la società giallorossa è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Come svelato da Gianluca Di Marzio nel corso del podcast, il club capitolino vuole Giovanni Manna del Napoli e i Friedkin si sono mossi addirittura in prima persona pur di portarlo a Roma. Anche Gian Piero Gasperini è in pressing e sta insistendo affinché il ds lasci la Campania, ma il presidente Aurelio De Laurentiis vuole far rispettare il contratto. Manna conosce molto bene l'allenatore, dato che nel periodo della finale di Europa League vinta dall'Atalanta era in contatto proprio con il tecnico per portarlo a Napoli. In caso di fumata nera, tornerebbe di moda in casa Roma il nome di Tony D'Amico: ha già lavorato con Gasp alla Dea e, nonostante gli alti e i bassi, c'è un rapporto positivo. Sullo sfondo la pista che porta allo svincolato Cristiano Giuntoli, il quale avrebbe voluto l'allenatore alla Juventus.

(tuttomercatoweb.com)