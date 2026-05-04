Roma a caccia del nuovo ds: Manna è uno dei primi nomi. Resta lo snodo De Laurentiis per liberarlo

Al termine della stagione con ogni probabilità la Roma avrà un nuovo direttore sportivo. Il rapporto con Massara è destinato a terminare e la Roma sta sondando diversi nomi in vista della prossima stagione. Come riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, uno dei primissimi nomi sulla lista del club giallorosso è quello di Giovanni Manna. L'attuale direttore sportivo del Napoli, però, ha un contratto con il club partenopeo e resta da capire se eventualmente Aurelio De Laurentiis sia disposto a liberarlo.