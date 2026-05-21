La Roma cerca il nuovo ds: spunta l'ipotesi Tognozzi in coppia con Paratici

La Roma è alla ricerca del sostituto di Frederic Massara e da diverse settimane sta sondando diversi direttore sportivi. Nelle ultime ore sono aumentate le chance di vedere Matteo Tognozzi del Rio Ave nella Capitale e sarebbe stato proprio Gian Piero Gasperini a sceglierlo come profilo ideale per rinforzare l'organigramma dirigenziale del club. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , la società capitolina potrebbe fare un doppio colpo e affiancare a Tognozzi anche Fabio Paratici della Fiorentina: i due hanno lavorato insieme ai tempi della Juventus e potrebbero completare il management giallorosso del futuro.

(Leggo)