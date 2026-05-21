Joya rinata: Dybala, rinnovo vicino e Gasperini applaude

LEGGO (F. BALZANI) - Una Joya a Champions acquisita. La fumata bianca per il rinnovo di Paulo Dybala si avvicina anche se si attenderà probabilmente la fine della stagione per annunciarlo. In questi giorni, infatti, sono stati fatti passi avanti importanti per il prolungamento del contratto in scadenza dell'argentino. A cifre decisamente più basse rispetto alle attuali: 2 milioni più bonus legati alle presenze. Circa un quarto di quanto Dybala ha percepito finora. Ma non è stata mai una questione di soldi. L'attaccante, tornato protagonista con Parma e Lazio, d'altronde ha sempre voluto la Roma tanto da mettere in seconda fila le offerte di Boca e Fenerbahce. Decisivo è stato l'arrivo di Ryan Friedkin a Trigoria, ma anche la volontà di Gasperini di avere ancora Dybala a disposizione nonostante qualche stop di troppo in questa stagione. Paulo vuole giocare la Champions con la Roma, una competizione che lo ha visto protagonista in passato e in cui vuole lasciare ancora il segno. Una presenza, quella del vicepresidente, che si protrarrà fino a giugno. Gli appuntamenti d'altronde sono tanti e vedono tra gli impegni più urgenti la scelta del nuovo direttore sportivo, anche questa sarà ufficializzata dopo la trasferta di Verona. In pole c'è ancora D'Amico, ma occhio alla coppia Paratici-Tognozzi: i due hanno lavorato insieme a Torino e potrebbero completare il management giallorosso del futuro. L'alternativa più credibile resta Sogliano del Verona. Sul fronte acquisti avanza la candidatura di Summerville per l'attacco soprattutto se il West Ham dovesse retrocedere. Prima però c'è Verona e per Gasp anche una buona notizia: Koné, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo così come Venturino e sarà a disposizione al Bentegodi mentre resta difficile il recupero di Pellegrini.