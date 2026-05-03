Galatasaray-Fenerbahce: presente uno scout della Roma allo stadio per Oosterwolde. Giallorossi pronti a fare una nuova offerta in estate

La Roma è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione e sul taccuino del club giallorosso c'è Jayden Oosterwolde, difensore centrale del Fenerbahce. Come rivelato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, un osservatore della società capitolina era presente all'Ali Sami Yen Stadyum per assistere al derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce (vinto 3-0 dai padroni di casa) e monitorare da vicino il calciatore olandese. La Roma segue da tempo il classe 2001 e nella sessione invernale di calciomercato aveva presentato un'offerta da 15 milioni di euro, ma la proposta è stata rifiutata. I giallorossi non sono intenzionati ad abbandonare la pista e in estate faranno un nuovo tentativo, ma sulle tracce di Oosterwolde ci sono due società di Premier League e Liga.
ÖZEL | AS Roma, Galatasaray-Fenerbahçe maçında Jayden Oosterwolde'yi izledi ve raporladı.
— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 3, 2026
? AS Roma, Jayden Oosterwolde için Kış transfer döneminde 15 milyon euroluk teklif yapmış ancak bu teklif reddedilmişti. Ben de bunu o dönem haberleştirmiştim. AS Roma oyuncuya sezon sonunda yeni bir teklif yapacak. Premier Lig ve La Liga'dan da iki takım Jayden'ı istiyor. pic.twitter.com/ft88Rg5l7N
— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 3, 2026