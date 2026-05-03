Galatasaray-Fenerbahce: presente uno scout della Roma allo stadio per Oosterwolde. Giallorossi pronti a fare una nuova offerta in estate

La Roma è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione e sul taccuino del club giallorosso c'è Jayden Oosterwolde , difensore centrale del Fenerbahce. Come rivelato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, un osservatore della società capitolina era presente all'Ali Sami Yen Stadyum per assistere al derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce (vinto 3-0 dai padroni di casa) e monitorare da vicino il calciatore olandese. La Roma segue da tempo il classe 2001 e nella sessione invernale di calciomercato aveva presentato un'offerta da 15 milioni di euro, ma la proposta è stata rifiutata. I giallorossi non sono intenzionati ad abbandonare la pista e in estate faranno un nuovo tentativo, ma sulle tracce di Oosterwolde ci sono due società di Premier League e Liga.

ÖZEL | AS Roma, Galatasaray-Fenerbahçe maçında Jayden Oosterwolde'yi izledi ve raporladı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 3, 2026





? AS Roma, Jayden Oosterwolde için Kış transfer döneminde 15 milyon euroluk teklif yapmış ancak bu teklif reddedilmişti. Ben de bunu o dönem haberleştirmiştim. AS Roma oyuncuya sezon sonunda yeni bir teklif yapacak. Premier Lig ve La Liga'dan da iki takım Jayden'ı istiyor. pic.twitter.com/ft88Rg5l7N — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 3, 2026



