Calciomercato Roma: riflessioni sul riscatto del classe 2008 Paratici

Il futuro di Lorenzo Paratici, attaccante classe 2008 di proprietà della Sampdoria e ora in forza alla Roma, è in bilico. Il figlio di Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina accostato al club giallorosso , non ha trovato molto spazio in Primavera e i numeri parlano chiaro: 13 partite e un solo gol segnato, mentre in Under 18 è a quota 11 reti in 12 presenze. Il diciassettenne è arrivato nella Capitale in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto e, come rivelato dal portale, la Roma sta riflettendo sull'eventuale acquisto a titolo definitivo. Il club sta valutando se il calciatore possa rientrare nei piani futuri e, in caso di mancato riscatto, tornerebbe alla Sampdoria.

(sampnews24.com)