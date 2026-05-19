Caccia al ds: D'Amico nome caldo, anche Tognozzi in cima alla lista ma c'è la Juventus. Resta viva l'opzione Paratici

La Roma continua a cercare un nuovo direttore sportivo, dato che Frederic Massara è pronto a salutare il club al termine della stagione. Come rivelato dai due quotidiano, il nome più caldo resta Tony D'Amico dell'Atalanta ma è ancora viva la pista che porta a Fabio Paratici, il quale non è così scontato che resti a Firenze. Entrambi piacciono a Gian Piero Gasperini, ma al momento non è stato trovato alcun accordo.

(corsera - Il Messaggero)

Come aggiunto dall'edizione odierna del quotidiano, il nome di Matteo Tognozzi del Rio Ave è finito da qualche giorno in cima alla lista dei desideri della Roma e Gasperini lo accoglierebbe a braccia aperte. I Friedkin, infatti, si sono quasi definitivamente arresi al muro eretto da Aurelio De Laurentiis per Giovanni Manna e ora sondando D'Amico e Tognozzi, il quale però è tornato anche nel mirino della Juventus dopo aver scoperto Matias Soulé, Dean Huijsen, Enzo Barrenechea e Kenan Yildiz da capo dell'area scouting.

(tuttosport)