Calciomercato Roma, retroscena sul rinnovo di Dybala: un mese fa l'incontro tra Massara e l'agente. Stop alla trattativa anche a causa della situazione del ds

Il futuro di Paulo Dybala è ancora da decifrare, ma la scadenza del contratto fissata al 30 giugno si avvicina sempre di più. L'attaccante argentino è uscito allo scoperto nel post partita di Parma-Roma e ha confermato che la società giallorossa non lo ha mai contattato. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, un mese fa il direttore sportivo Frederic Massara aveva incontrato l'agente Carlos Novel per iniziare a parlare di una possibile proposta di rinnovo. La trattativa però non è mai entrata nel vivo e la Roma non ha presentato alcuna offerta. Lo stupore dell’entourage della Joya è diventato inevitabile, ma lo standby è legato anche alla situazione del ds. Intanto il calciatore ha già fatto la sua scelta e vuole restare nella Capitale.

(corsport)