Calciomercato Roma: Paredes e altri giocatori del Boca Juniors al compleanno del nuovo agente di Dybala (FOTO)

Il futuro di Paulo Dybala è ancora da decifrare e, nonostante l'accordo per il rinnovo di contratto con la Roma sembra essere sempre più vicino, in Argentina si continua a parlare dell'interesse del Boca Juniors. L'ultimo indizio arriva da una cena a cui hanno partecipato Leandro Paredes, altri giocatori del club di Buenos Aires (Santiago Ascacibar, Ander Herrera e Kevin Zenón) e Kristian Bereit, nuovo membro dell'entourage della Joya . L'incontro non è casuale, dato che è avvenuto in occasione della festa di compleanno dell'agente organizzata presso l'Hotel Alvear. Inoltre erano presenti anche Marcos Rojo e Alan Varela, due ex calciatori del Boca e ora nel team di Bereit.



