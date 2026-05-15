Dybala, cambiamenti nel suo entourage: Kristian Bereit affiancherà Carlos Novel (VIDEO)

Sono giorni decisivi per il futuro di Paulo Dybala. Il contratto dell'argentino è in scadenza e la sua volontà sarebbe quella di rimanere ancora alla Roma. Tra il calciatore e il club sembrano essere arrivati i primi dialoghi per il possibile rinnovo, ma la decisione definitiva è per ora rinviata con Dybala concentrato a finire al meglio questa stagione. Nei giorni scorsi nella Capitale è arrivato l'agente del numero 21 Carlos Novel che si è recato anche a Trigoria. Arrivano, però, delle modifiche all'interno dell'entourage del campione del mondo.

Come riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, Kristian Bereit è entrato a far parte dell'entourage di Dybala e affiancherà Carlos Novel. Bereit è un noto agente, uno tra i più importanti tra Inghilterra e Sudamerica.





