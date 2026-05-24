Calciomercato Roma: offerti 2 milioni più bonus a Dybala. La Joya vuole strappare un contratto più ricco

Gasperini non vuole rinunciare a Paulo Dybala nonostante l'evidente fragilità fisica. Nei prossimi giorni, riferisce Il Messaggero, il procuratore dell'argentino tornerà nella Capitale e incontrerà Ryan Friedkin. Sul tavolo della Joya c'è un'offerta da 2 milioni più bonus a rendimento, ma Dybala vorrebbe un contratto più ricco. L'ago della bilancia potrebbe essere la qualificazione alla prossima Champions League, ma c'è ottimismo per la fumata bianca, anche perché la concorrenza non spaventa la Roma. Il Boca Juniors offre circa 700 mila euro e il Flamengo si è fermato a un sondaggio esplorativo.