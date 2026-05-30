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Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: West Ham costretto a incassare 150 milioni dalle cessioni dopo la retrocessione. Summerville tra i partenti

30/05/2026 alle 13:11.
crysencio-summerville

Il West Ham ha vissuto una stagione davvero negativa, terminata con la clamorosa retrocessione in Championship dopo i 39 punti ottenuti in 38 giornate di Premier League. L'inaspettato terzultimo posto in classifica costa carissimo agli Hammers anche dal punto di vista economico: come rivelato dal tabloid britannico, la società londinese sarà costretta a incassare 150 milioni di euro dalle cessioni per sistemare i conti.

(telegraph.co.uk)

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Come rivelato dal portale che si occupa del West Ham, i giocatori che quasi sicuramente lasceranno il club in estate sono Mateus Fernandes, Crysencio Summerville, Jean-Clair Todibo, Aaron Wan-Bissaka, Taty Castellanos ed El Hadji Malick Diouf. Osserva interessata la Roma, che segue con grande attenzione Summerville: la retrocessione in Championship ha abbassato la valutazione dell'ala classe 2001, il quale ora potrebbe essere acquistato per 30/35 milioni di sterline.

(thewesthamway.com)

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