Calciomercato Roma, dall'Olanda: Summerville è il sogno di Gasperini per l'attacco

La Roma ha nel mirino Crysencio Summerville come primo obiettivo per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal portale olandese Voetbal International, l'esterno d'attacco del West Ham United rappresenta il sogno di mercato dell'allenatore Gian Piero Gasperini per affiancare il connazionale Donyell Malen.
Il classe 2001, recentemente convocato dal commissario tecnico Ronald Koeman per disputare il Mondiale con l'Olanda, è reduce dalla retrocessione in Championship con gli Hammers. La Roma, forte della qualificazione in Champions League, sarebbe pronta a soddisfare le richieste economiche del club inglese. Tuttavia, il giocatore sembra intenzionato ad attendere la fine del Mondiale prima di prendere una decisione sul proprio futuro.
Sullo sfondo resta la forte concorrenza della Premier League, in particolare del Tottenham Hotspur. Gli Spurs, che avevano già tentato l'assalto a Summerville durante la scorsa sessione invernale, potrebbero formulare una nuova offerta, rappresentando il principale ostacolo per la chiusura dell'operazione da parte della dirigenza giallorossa.
(vi.nl)