Calciomercato Roma: il procuratore di Celik a Trigoria per il prolungamento del contratto. Il calciatore vorrebbe restare

Uno dei calciatori in scadenza in casa Roma il prossimo 30 giugno è Zeki Celik. Il laterale turco sta vivendo una stagione da protagonista e per Gian Piero Gasperini è il titolare sulla corsia di destra. L'ex Lille, come risaputo, vorrebbe un rinnovo del contratto a cifre superiori. Celik ha un ingaggio da 2 milioni di euro e vorrebbe, per continuare la sua esperienza nella Capitale, il doppio, quindi 4 milioni di euro. La Roma fa muro e non intende andare oltre i 2,5 milioni di euro. Intanto, si aprono degli spiragli per un possibile accordo. Il procuratore del calciatore, infatti, negli ultimi giorni è stato a Trigoria per riaprire la trattativa.

(Il Messaggero)

Lato calciatore, c'è la volontà di restare in Serie A e preferibilmente a Roma. Svanito l'interesse della Juventus, Celik avrebbe comunicato di aver ricevuto una proposta importante da un club importante della Turchia. Come riferisce il quotidiano, però, questa mossa sarebbe un escamotage. Celik vorrebbe restare in Italia e gradirebbe la permanenza nella Capitale.

(La Repubblica)