Roma, da Pellegrini a Celik: sui rinnovi comanda Gasperini

Nel momento più difficile della stagione, dopo quell’unico punto raccolto nelle sfide contro Juventus, Genoa e Como, i Friedkin avevano promesso il repulisti. Addio ai big incapaci di arrivare oltre il sesto posto. I tifosi, in preda alla rabbia, avevano accolto la nota della proprietà statunitense e replicato con l'hashtag #noairinnovi.

Sembra passata una vita: a Trigoria c'era ancora il senior advisor Claudio Ranieri e Gasp non aveva ancora preso le redini del club. Ora la musica è improvvisamente cambiata: con la Champions a portata di mano, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, fino a poche settimane fa degli indesiderati, sono più vicini al rinnovo che alla partenza. Perché così ha deciso Gasperini, impegnandosi con i big: la base non va smantellata, ma rinforzata. Allora via alle trattative. Lo stesso vale per uno dei casi più spinosi. È quello di Zeki Celik, che oggi guadagna 2 milioni di euro a stagione e per restare ne vorrebbe esattamente il doppio. La Roma fin qui ne aveva offerti 2,6. Ma ora che a passare è stata la linea di Gasperini, pur di arrivare alla firma sul rinnovo, la somma potrebbe lievitare. Lo sa bene il terzino turco. Sentito il tecnico, il giocatore ha dato mandato al proprio agente di sondare il club giallorosso. Venuto meno l'interesse della Juventus, il calciatore ha comunicato di aver ricevuto una proposta da una delle big del paese natale. Un'offerta importante per partire a zero, lasciando così a bocca asciutta la Roma che per il suo cartellino aveva versato sette milioni di euro al Lille. Ma c'è un dettaglio. La proposta turca sarebbe soltanto un escamotage. Un'esca per convincere i Friedkin. Perché Celik, come Dybala, ha la possibilità di tornare in patria. Ma vuole continuarsi a misurare con la Serie A. Magari senza il bisogno di traslocare da Roma. Altro che #noairinnovi.

(La Repubblica)