Calciomercato Roma: Greenwood il sogno di Gasperini. Al momento solo contatti con l'entourage

La Roma continua a pianificare le mosse per il mercato estivo e tra i nomi più graditi dal tecnico c’è anche quello di Mason Greenwood. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale WhatsApp, l’attaccante inglese sarebbe particolarmente apprezzato da Gian Piero Gasperini, che lo considererebbe uno dei profili ideali per rinforzare il reparto offensivo. Al momento non si parla di una trattativa avanzata, ma di una situazione ancora nelle fasi iniziali. L’eventuale operazione dipenderebbe infatti da diversi fattori, tra cui i costi dell’affare, la concorrenza di altri club e le decisioni dell’Olympique Marsiglia, società che detiene il cartellino del giocatore. La linea però è piuttosto chiara: la volontà di intervenire sul mercato per assicurarsi un esterno offensivo di alto livello, capace di alzare ulteriormente il tasso tecnico della squadra.

Come aggiunto dal giornalista Alfredo Pedullà, Gian Piero Gasperini vuole giocatori pronti e di spessore per l'attacco ( per questo motivo la Roma ha messo in standby l'affare legato a Kerim Alajbegovic ) e uno dei profili che rispecchia tale identikit è proprio Mason Greenwood. Al momento però il club giallorosso si è mosso soltanto con l'entourage dell'ala inglese e non ha ancora contattato il Marsiglia.

#Alajbegovic, la richiesta parte da 30 milioni. La #Roma l’ha seguito (soprattutto #Massara), lo apprezza ma per ora non approfondisce. La strategia è quella di prendere gente più pronta e di spessore come #Greenwood: la Roma fin qui ha agito solo con il suo entourage — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 31, 2026



