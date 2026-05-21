Calciomercato Roma, asse con l'Inter: nerazzurri interessati a Koné e Celik, i giallorossi monitorano Carlos Augusto e Frattesi. Il brasiliano pensa alla Juve

La stagione 2026/27 si avvicina e in estate potrebbero esserci diverse trattative tra la Roma e l'Inter. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , Manu Koné è l'obiettivo numero uno di Cristian Chivu per rinforzare il centrocampo nerazzurro: i giallorossi chiedono almeno 40 milioni di euro, ma allo stesso tempo sono costretti a chiudere una cessione importante entro il 30 giugno. Alla Beneamata piace anche Zeki Celik, il quale non ha ancora rinnovato a causa delle alte richieste economiche e ha il contratto in scadenza il 30 giugno.

Potrebbero fare il percorso inverso, invece, Carlos Augusto e Davide Frattesi. Il brasiliano piace da tempo a Gian Piero Gasperini e l'Inter vorrebbe blindarlo tramite il prolungamento del contratto (in scadenza nel 2028), ma il giocatore vorrebbe garanzie su un minutaggio maggiore. Differente la situazione del centrocampista, che lascerà certamente Milano: la Roma lo segue da diversi anni e non è da escludere che il suo futuro sia legato a quello di Koné.

(tuttosport)

Come aggiunto dal sito, Carlos Augusto vorrebbe lasciare l'Inter per provare una nuova esperienza e proprio per questo motivo il classe ’99 ha bloccato la trattativa per il rinnovo di contratto. La società nerazzurra chiede almeno 25/30 milioni di euro e nella testa del brasiliano c'è la Juventus di Luciano Spalletti.

?⚫️?Secondo quanto raccolto da https://t.co/00c8BbJXXi, Carlos Augusto vuole una nuova esperienza. Ciò è confermato anche dallo stop al rinnovo del contratto in scadenza nel 2028: a dicembre scorso l’accordo era a un passo, poi il classe ’99 ha bloccato tutto.



La ragione… pic.twitter.com/331FhM2lBH — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 21, 2026



