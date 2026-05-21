Koné e Celik: stavolta sembra la volta buona

La tratta Milano-Roma rischia di essere particolarmente trafficata nella prossima estate di calciomercato. In entrambe le direzioni: il protagonista è ovviamente Manu Koné. Il centrocampista francese, già obiettivo dell'Inter nella scorsa stagione, è il principale nome fatto da Cristian Chivu nel summit con la dirigenza dell'altro giorno. Marotta, Ausilio e Baccin torneranno alla carica, dopo l'affondo mancato del 2025: quello di Koné è un profilo stimato da tutto il club, un classe 2001 che rientra anagraficamente nell'identikit di Oaktree, ritenuto il calciatore perfetto per coniugare quantità e qualità nel centrocampo della squadra campione d'Italia. Rispetto allo scorso agosto, la resistenza della Roma potrebbe essere meno ferrea: ai capitolini serve una cessione per questioni di fair play finanziario. C'è da lavorare sulle cifre, i giallorossi chiedono dai 40 milioni di euro in su, ma è interesse di tutti chiudere presto, entro il 30 giugno. La vera differenza rispetto alla scorsa estate, oltre a un rinnovamento maggiore della rosa interista, è legata ai tempi della trattativa: muoversi in anticipo non è solo una necessità della Roma, ma anche un intenzione dei vertici dell'Inter. E questa volta ci sarebbe tutto il tempo per convincere Gian Piero Gasperini a rinunciare a una pedina fondamentale della sua squadra, uno dei fattori che ad agosto scorso allontanarono la negoziazione da un possibile lieto fine. Koné non è però l'unico giocatore tra quelli attualmente a disposizione di Gasperini che piace all'Inter. Sui radar nerazzurri c'è infatti da tempo anche Zeki Celik, difensore turco valorizzato proprio dall'ex allenatore dell'Atalanta e in scadenza di contratto con la Roma. La trattativa per il rinnovo, tra alti e bassi, non è mai decollata davvero: Celik beneficia ancora dei vantaggi fiscali del decreto crescita, e da qui deriva la sua richiesta, vicina ai 4 milioni di euro netti a stagione.

Se Koné e Celik traslocherebbero da Roma a Milano, il percorso inverso potrebbero compierlo due giocatori oggi nella squadra di Cristian Chivu. Gasperini stima da tempo Carlos Augusto, legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2028: la trattativa per il rinnovo è in corso d'opera e l'intenzione del club è di prolungare, ma il brasiliano vorrebbe garanzie su un minutaggio maggiore. Soprattutto, alla Roma interessa capire cosa farà Davide Frattesi. Il suo addio all'Inter è pressoché scontato: nel passaggio da Inzaghi a Chivu si aspettava di giocare di più, invece ha avuto persino meno spazio. Fedele alla battuta per cui la cosa migliore di Milano è il treno per Roma, tornerebbe volentieri a casa per vestire il giallorosso: non è da escludere che il suo destino si incroci con quello di Koné, anche se formalmente le due operazioni sarebbero slegate.

(Tuttosport)