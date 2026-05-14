Caccia al direttore sportivo: domani la risposta ufficiale di Manna alla Roma. Si va verso la fumata nera

La Roma è pronta a salutare Frederic Massara ed è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. L'obiettivo principale della società giallorossa era Giovanni Manna del Napoli, ma il presidente Aurelio De Laurentiis lo considera un perno del progetto e non è intenzionato a lasciarlo partire nemmeno tramite indennizzo. Come rivelato dal giornalista Matteo De Santis nel corso della trasmissione dell'emittente radiofonica, nella giornata di domani il dirigente fornirà una risposta ufficiale alla società giallorossa ma si va verso la fumata nera.

Nella lista della Roma resta Tony D'Amico (in uscita dall'Atalanta), il quale è un obiettivo anche del Milan ma non si registrano contatti diretti tra il ds e il club rossonero. Restano in piedi anche le opzione estere (Medhi Benatia del Marsiglia e Ramon Planes dell'Al-Ittihad) e Matteo Tognozzi del Rio Ave.

(Radio Manà Manà Sport)