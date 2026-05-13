Roma, svolta sull'addio di Massara: trovato accordo per la rescissione consensuale del contratto

Dopo l'addio di Claudio Ranieri, anche Frederic Massara è in procinto di lasciare la Roma. Come riportato su X da Checco Oddo Casano di Retesport, i giallorossi avrebbero trovato un accordo per la rescissione consensuale con l'attuale direttore sportivo. Massara percepirà lo stipendio fino a giugno e poi sarà addio tra le parti. Si attende dunque solo la firma finale e la decisone su chi prenderà il suo posto.

La #Roma e #Massara hanno trovato l’accordo di risoluzione consensuale del contratto. Prenderà lo stipendio fino a giugno (quando sarebbe scattata comunque la clausola di recesso anticipata). Si attende solo la firma finale e la decisione ultima sul nuovo ds per l’addio. pic.twitter.com/LanVz13ht2 — Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) May 13, 2026



