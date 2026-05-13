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Roma, svolta sull'addio di Massara: trovato accordo per la rescissione consensuale del contratto

13/05/2026 alle 14:28.
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Dopo l'addio di Claudio Ranieri, anche Frederic Massara è in procinto di lasciare la Roma. Come riportato su X da Checco Oddo Casano di Retesport, i giallorossi avrebbero trovato un accordo per la rescissione consensuale con l'attuale direttore sportivo. Massara percepirà lo stipendio fino a giugno e poi sarà addio tra le parti. Si attende dunque solo la firma finale e la decisone su chi prenderà il suo posto.