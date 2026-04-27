Massara non vuole dimettersi, ma è caccia al nuovo ds: Manna il preferito. Corsa a due con Giuntoli

Il rapporto tra Gian Piero Gasperini e Frederic Massara non è idilliaco e alla fine della stagione le loro strade potrebbero separarsi. L'allenatore è stato confermato dai Friedkin anche nel comunicato dell'addio di Claudio Ranieri, mentre il direttore sportivo sembra destinato a lasciare l'incarico: "Posso dirvi che è una bravissima persona, ma sotto l’aspetto tecnico non siamo riusciti ad avere feeling", le parole del tecnico in conferenza stampa . Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , il dirigente non ha intenzione di dimettersi nonostante la frattura e intanto sta lavorando alle plusvalenze da registrare entro il 30 giugno. Il ds non ha ricevuto alcuna comunicazione dai Friedkin e nel giorno dell'interruzione del rapporto con Ranieri era in viaggio verso Londra. Intanto la Roma starebbe già pensando al sostituto e il nome più caldo è Cristiano Giuntoli, seguito da Tony D'Amico dell'Atalanta e Sean Sogliano dell'Hellas Verona.

(La Repubblica)

Come aggiunto dall'edizione odierna del quotidiano , la corsa al nuovo direttore sportivo è partita e ha due protagonisti chiari: Giovanni Manna (il preferito della Roma) e Cristiano Giuntoli. Il primo ha un contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2029 e il presidente Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di fare sconti, motivo per cui non partirà gratis; il secondo, invece, è svincolato ma ha diverse richieste anche all'estero.

(corsport)