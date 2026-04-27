Massara non vuole dimettersi, ma è caccia al nuovo ds: Manna il preferito. Corsa a due con Giuntoli

Il rapporto tra Gian Piero Gasperini e Frederic Massara non è idilliaco e alla fine della stagione le loro strade potrebbero separarsi. L'allenatore è stato confermato dai Friedkin anche nel comunicato dell'addio di Claudio Ranieri, mentre il direttore sportivo sembra destinato a lasciare l'incarico: "Posso dirvi che è una bravissima persona, ma sotto l’aspetto tecnico non siamo riusciti ad avere feeling", le parole del tecnico in conferenza stampa. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, il dirigente non ha intenzione di dimettersi nonostante la frattura e intanto sta lavorando alle plusvalenze da registrare entro il 30 giugno. Il ds non ha ricevuto alcuna comunicazione dai Friedkin e nel giorno dell'interruzione del rapporto con Ranieri era in viaggio verso Londra. Intanto la Roma starebbe già pensando al sostituto e il nome più caldo è Cristiano Giuntoli, seguito da Tony D'Amico dell'Atalanta e Sean Sogliano dell'Hellas Verona.
(La Repubblica)
Come aggiunto dall'edizione odierna del quotidiano, la corsa al nuovo direttore sportivo è partita e ha due protagonisti chiari: Giovanni Manna (il preferito della Roma) e Cristiano Giuntoli. Il primo ha un contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2029 e il presidente Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di fare sconti, motivo per cui non partirà gratis; il secondo, invece, è svincolato ma ha diverse richieste anche all'estero.
(corsport)