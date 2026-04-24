VIDEO - Gasperini: "Con Massara è mancato feeling sotto l'aspetto tecnico. Futuro? Decide la società"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Dall’Ara. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul rapporto con il direttore sportivo Frederic Massara: "Su Ricky posso dirvi che è una bravissima persona, posso dire che sotto l’aspetto tecnico non siamo riusciti ad avere un, come dire, un collante, un feeling, probabilmente, però sempre e solo riferiti alla squadra. Non c’è mai stato niente di personale, sempre solo riferiti a quelle che erano le richieste, magari per giocare un po’ diverso da quello che si poteva pensare, ma sempre richieste in questo senso professionali, mai personali. Il suo futuro? Questo lo decide la società, non sono io a decidere".

? #Gasperini e #Massara complementari? ?



?️ “Non lo so. Niente di personale, ma sotto l’aspetto tecnico non siamo riusciti ad avere feeling. Il futuro? Lo decide la società” ?#ASRoma pic.twitter.com/c1aRPqQ6Gi — laroma24.it (@LAROMA24) April 24, 2026



