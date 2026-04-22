Calciomercato Roma, Massara a rischio: ancora nessun contatto con Giuntoli. In lista anche D'Amico e Sogliano

Il futuro di Frederic Massara è ancora in bilico e l'ipotesi addio nonostante un contratto fino al 30 giugno 2028 non è assolutamente da escludere. Il direttore sportivo ha un grande rapporto con Claudio Ranieri, il quale è convinto che il progetto possa andare avanti con Ricky. Gian Piero Gasperini, invece, ha chiesto ai Friedkin di virare su un nuovo profilo e, come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, in lista sono presenti tre nomi: Cristiano Giuntoli (al momento mai contattato dalla Roma), Tony D'Amico (con cui ha già lavorato all'Atalanta) e Sean Sogliano (al fianco dell'allenatore nell'ultimo anno al Genoa e ora in forza all'Hellas Verona).
(gasport)