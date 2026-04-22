Calciomercato Roma, Massara a rischio: ancora nessun contatto con Giuntoli. In lista anche D'Amico e Sogliano

Il futuro di Frederic Massara è ancora in bilico e l'ipotesi addio nonostante un contratto fino al 30 giugno 2028 non è assolutamente da escludere. Il direttore sportivo ha un grande rapporto con Claudio Ranieri, il quale è convinto che il progetto possa andare avanti con Ricky. Gian Piero Gasperini, invece, ha chiesto ai Friedkin di virare su un nuovo profilo e, come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , in lista sono presenti tre nomi: Cristiano Giuntoli (al momento mai contattato dalla Roma), Tony D'Amico (con cui ha già lavorato all'Atalanta) e Sean Sogliano (al fianco dell'allenatore nell'ultimo anno al Genoa e ora in forza all'Hellas Verona).

(gasport)