In bilico c’è Massara, con Sir Claudio resta. Giuntoli l’alternativa

Ma se da una parte c'è Claudio Ranieri e dall'altra Gian Piero Gasperini, in mezzo adesso si trova Ricky Massara. […] Massara è sempre stato l'uomo nel mirino di Gasperini, il dirigente di cui l'allenatore si è lamentato maggiormente per le varie questioni di mercato. Oggi, però, non è più il suo rivale numero uno, anche se poi nelle varie interlocuzioni avute con i Friedkin il tecnico della Roma ha fatto presente come per lui sarebbe meglio (eufemismo) virare altrove e trovare un ds nuovo. E diverso a livello di operatività. Anche se poi, a dire il vero, alcuni ritardi in certe operazioni possono essere imputabili solo parzialmente a Massara ma piuttosto alla proprietà. Nella Roma, infatti, ogni operazione deve essere vistata e coontro-bollata dai Friedkin (con i loro tempi...). […]

Da quando è di nuovo al Fulvio Bernardini ha avuto proprio Ranieri come punto di riferimento. Tra i due c'è grande empatia e stima reciproca ed è quindi evidente che se Claudio rimarrà al suo posto e continuerà a "pesare" nelle scelte giallorosse il direttore sportivo sarà ancora Massara. […] Il senior advisor dei Friedkin è assolutamente convinto che si possa andare avanti con lui. Ma se alla fine il braccio di ferro lo dovesse vincere Gasperini, allora potrebbe cambiare tutto. Anche per Massara.

Ed allora se a giugno dovesse materializzarsi questa seconda ipotesi i nomi che ballano intorno a Gasperini sono sostanzialmente tre: Cristiano Giuntoli (che però finora non è mai stato contattato dalla Roma), Tony D'Amico (che con Gasp ha già lavorato all'Atalanta, anche con qualche scintilla sparsa) e Sean Sogliano (anche lui già al fianco dell'attuale tecnico giallorosso nel suo ultimo anno al Genoa). […]

(gasport)