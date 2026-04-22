Calciomercato Roma, anche l'Adidas spera nel rinnovo di Dybala: lo sponsor guarda interessato in vista del centenario

Il futuro di Paulo Dybala sembra essere lontano da Roma. Il fuoriclasse argentino, rientrato nella giornata di ieri in gruppo, punta a una convocazione nel match di sabato contro il Bologna dopo l'operazione al menisco e spera di essere protagonista in queste ultime cinque partite stagionali, che potrebbero essere con molta probabilità le sue ultime con la maglia della Roma. Sebbene, il rinnovo del contratto che scade a giugno sembra lontano, non è del tutto da escludere una possibile permanenza nella Capitale del numero 21. A giocare un ruolo importante, infatti, potrebbe essere l'Adidas. Sponsor del calciatore da tantissimi anni e della Roma dalla stagione 2023-2024.

Il club starebbe valutando l'importanza mediatica della sua immagine in vista del centenario e anche l'Adidas guarda interessata alla questione perché un prolungamento del contratto potrebbe essere una mossa intelligente dal punto di vista commerciale.

Ma non solo, perché Dybala sarebbe pronto ad abbassarsi l'ingaggio, condizione essenziale per ipotizzare un futuro insieme, e ha messo in stand-by tutte le altre offerte per capire se la sua esperienza nella Capitale possa continuare.

(corsera)