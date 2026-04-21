Calciomercato Roma, Dybala spinge per il rinnovo: il club valuta l'importanza della sua immagine in vista del centenario

È ancora tutto fermo per il rinnovo di Paulo Dybala a 70 giorni dalla scadenza del contratto che lo lega alla Roma. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, al momento la Joya considera la permanenza nella Capitale la sua priorità e ha messo in standby le proposte da Argentina e Turchia. Il numero 21 è pronto ad abbassarsi l'ingaggio e a inserire dei bonus legati al rendimento pur di restare, ma ora si attende la mossa del club. Il direttore sportivo Frederic Massara non esclude il rinnovo e le motivazioni non riguardano soltanto il campo: Dybala è l'uomo simbolo della Roma e la sua immagine, dal punto di vista del settore commerciale e degli sponsor, potrebbe essere sfruttata anche nell’anno del centenario.

(corsport)