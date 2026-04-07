Calciomercato Roma, il retroscena: Gasperini aveva dato l'ok alla cessione di Koné per prendere Sancho

Uno degli obiettivi principali di mercato della Roma nel corso della precedente sessione estiva era Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United e trasferitosi all'Aston Villa poco prima della chiusura della finestra. La società giallorossa aveva trovato l'accordo con i Red Devils, ma l'esterno offensivo non aprì mai completamente al trasferimento in Italia e l'affare sfumò nonostante una lunghissima telenovela. L'edizione odierna del quotidiano racconta un clamoroso retroscena sulla vicenda: Gian Piero Gasperini era alla ricerca di un'ala offensiva e, pur di avere Sancho, aveva dato l'ok alla cessione di Manu Koné. L'operazione fu però bloccata dai Friedkin, motivo per cui il centrocampista rimase alla Roma e l'arrivo di Jadon saltò.

(corsera)