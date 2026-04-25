Calciomercato Roma: conferme sull'interesse per Belghali, ma nessun contatto con l'Hellas Verona

La Roma è a caccia di un esterno destro in vista della prossima stagione e tra i nomi accostati ai giallorossi c'è Rafik Belghali dell'Hellas Verona . Come rivelato dal sito dell'esperto di calciomercato, la società capitolina lo segue da dicembre ma non si registrano contatti diretti tra i due club nonostante i rapporti con gli scaligeri siano eccellenti. Il classe 2002 piace sia a Gian Piero Gasperini sia a Frederic Massara e negli scorsi mesi era anche nel mirino di Inter e Juventus .

(alfredopedulla.com)