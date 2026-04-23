Calciomercato Roma, dal Belgio: piace Belghali. Contatti positivi con il Verona

La Roma si muove per Rafik Belghali. Secondo quanto riferito da Sascha Tavolieri, giornalista belga, infatti, i giallorossi sarebbero molto interessati all'acquisto dell'esterno destro dell'Hellas Verona, già informato del gradimento della Roma. Sarebbero in corso contatti positivi fra i due club in vista di un trasferimento estivo.
?? ?? Ça bouge pour Rafik Belghali !
? ? L’AS Roma est très intéressé par le
latéral droit algérien et l’Hellas Verona en a d’ores et déjà été informé.
?️ Des discussions positives ont eu lieu entre clubs pour aboutir à un transfert cet été…
⏳ Wait&See… #mercato #DZ pic.twitter.com/vjbZQZ758E
— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 23, 2026