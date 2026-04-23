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Calciomercato Roma, dal Belgio: piace Belghali. Contatti positivi con il Verona

23/04/2026 alle 18:02.
belghali

La Roma si muove per Rafik Belghali. Secondo quanto riferito da Sascha Tavolieri, giornalista belga, infatti, i giallorossi sarebbero molto interessati all'acquisto dell'esterno destro dell'Hellas Verona, già informato del gradimento della Roma. Sarebbero in corso contatti positivi fra i due club in vista di un trasferimento estivo.