Calciomercato Roma, caccia agli esterni offensivi: in lista anche Summerville del West Ham. È un pallino di Gasp

La Roma è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo in vista della nuova stagione e, considerando i probabili addii di Lorenzo Venturino, Stephan El Shaarawy, Paulo Dybala e Bryan Zaragoza, servirebbero due ali sinistre e una destra. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, nella lista dei desideri stilata dal club giallorosso sono presenti diversi profili: il sogno resta Antonio Nusa del Lipsia , mentre Crysencio Summerville è un pallino di Gian Piero Gasperini e l'eventuale trattativa potrebbe scaldarsi soprattutto in caso di retrocessione del West Ham in Championship. Nell'elenco ci sono anche Leo Sauer del Feyenoord e Víctor Muñoz dell'Osasuna, i quali sembrano al momento le opzioni più praticabili. Inoltre nelle ultime settimane il direttore sportivo Frederic Massara ha allacciato i contatti con Kerim Alajbegovic del Bayer Leverkusen (in prestito al Salisburgo), ma è difficile che la Roma possa definire l'affare vista la situazione del dirigente.

(Il Messaggero)