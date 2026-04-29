Calciomercato Roma, scatto per Alajbegovic: c'è il sì di Dan Friedkin all'operazione. Il Bayer Leverkusen chiede 25/30 milioni

La Roma fa sul serio per Kerim Alajbegovic e punta a bruciare la concorrenza. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , il segnale è arrivato dall'alto: Dan Friedkin ha dato l'ok all'operazione e ora il club giallorosso prova lo scatto. L'esterno offensivo di proprietà del Bayer Leverkusen (valutato 25/30 milioni di euro) prenderà una decisione sul suo futuro entro metà maggio ma mentre Napoli, Inter e Milan osservano attentamente la situazione, la Roma si muove concretamente ed è convinta di avere un vantaggio che nessun'altra concorrente può realmente garantire: un posto da titolare immediato. Inoltre c'è la carta Miralem Pjanic, il quale sta lavorando alla trattativa da intermediario e una settimana fa ha visitato Trigoria insieme al padre del calciatore.

(corsport)