Calciomercato Roma: Angelino ha chiesto la cessione

La Roma è chiamata a mettere a referto ben 80 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno 2026 per rientrare nei paletti imposti dalla UEFA e il direttore sportivo Frederic Massara è già al lavoro per definire alcune cessioni. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , nella lista dei partenti c'è anche Angelino: l'esterno spagnolo, rimasto ai box per gran parte della stagione a causa di un problema di salute, ha chiesto alla società di essere venduto e sulle sue tracce ci sarebbe il Betis .

(Il Messaggero)