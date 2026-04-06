Calciomercato Roma, Angelino nel mirino del Betis

Il Real Betis ha inserito Angeliño in cima alla lista dei profili monitorati per rinforzare la corsia mancina in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo El Desmarque, la direzione sportiva del club andaluso si sarebbe già mossa per conoscere la predisposizione del calciatore a un eventuale trasferimento. Il club di Siviglia dovrà infatti intervenire sugli esterni difensivi, data la sicura partenza di Ricardo Rodríguez al termine del campionato.

Angeliño, legato alla Roma da un contratto fino al 30 giugno 2028, starebbe valutando con interesse l'ipotesi di un ritorno in patria, non avendo mai militato nella Liga durante la sua carriera professionistica. Dopo una prima stagione di alto livello in maglia giallorossa, l'attuale annata è stata condizionata da problemi fisici che ne hanno ridotto drasticamente il minutaggio. Il laterale spagnolo è tornato concretamente a disposizione solo lo scorso 23 marzo, dopo uno stop di sei mesi. Il Betis punta a sfruttare questa situazione per assicurarsi un profilo di esperienza internazionale a cifre competitive, puntando sulla volontà del classe '97 di ritrovare continuità in un progetto tecnico.

(eldesmarque.com)