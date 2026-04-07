Calciomercato Roma, a giugno la cessione di almeno un big: Ndicka, Koné, Pisilli e Wesley i sacrificabili scelti dal club

C'è aria di rivoluzione in casa Roma e in estate gran parte della rosa sarà modificata. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , gli intoccabili per i Friedkin e Gian Piero Gasperini sono Wesley, Manu Koné, Donyell Malen, Mile Svilar, Niccolò Pisilli, Evan Ndicka, Neil El Aynaoui, Robinio Vaz, Daniele Ghilardi e Jan Ziolkowski ( seguito dal Newcastle ). Allo stesso tempo però la società giallorossa deve fare i conti con il settlement agreement ed entro il 30 giugno è prevista la cessione di almeno un big: la lista dei sacrificabili scelta dal club include - in ordine di apertura all'addio da parte della Roma - Ndicka, Koné, Pisilli e Wesley.

(La Repubblica)