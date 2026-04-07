Calciomercato Roma, dalla Polonia: Ziolkowski piace al Newcastle. Una fonte vicina a Jan: "Vuole giocare con continuità. Valutiamo ogni soluzione, anche la cessione"

Negli ultimi mesi Jan Ziolkowski è scivolato indietro nelle gerarchie e dal 18 gennaio ha disputato appena 40 minuti in 11 partite di Serie A, rimanendo in panchina in sette di queste. Come rivelato dal portale polacco, Gian Piero Gasperini continua ad apprezzare il giovane difensore e lo scarso minutaggio è coinciso con le difficoltà incontrate dalla Roma nel 2026: "Non sta deludendo l’allenatore. Si allena molto bene, ha i migliori risultati fisici della sua carriera e ha lavorato sodo sul piano fisico", le parole di una fonte vicina al giocatore. Le buone prestazioni fornite da Ziolkowski nella prima parte di stagione hanno attirato l'interesse di alcune società e il suo profilo è particolarmente apprezzato in Premier League, soprattutto dal Newcastle. Gli osservatori dei Magpies lo hanno visionato dal vivo in diverse partite e sulle sue tracce ci sono anche club italiani, francesi e olandesi. Il classe 2005 vuole giocare con regolarità e in estate deciderà il suo futuro: "La nazionale è molto importante per Jan, così come giocare per la Roma. Voleva aiutare la Polonia nei play-off, ma a causa dello scarso minutaggio con i giallorossi non è stato possibile. Giocare per il club è fondamentale in questo contesto - dice la fonte vicina al calciatore -. Stiamo valutando ogni possibile soluzione per permettere a Jan di giocare con regolarità, compresa la sua partenza".

(sport.pl)