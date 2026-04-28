Calciomercato, dalla Germania: il Colonia rifiuta un'offerta del Brighton da 35 milioni per El Mala. I tedeschi ne vogliono 50

La sessione estiva del calciomercato si avvicina e tra i calciatori più ricercati c'è sicuramente Said El Mala, talento del Colonia seguito negli scorsi mesi con grande attenzione anche dalla Roma . Come rivelato dall'emittente televisiva tedesca, il club della Renania ha rifiutato un'offerta da 35 milioni di euro presentata dal Brighton per l'attaccante esterno classe 2006. La valutazione del calciatore è di 50 milioni, motivo per cui la proposta degli inglesi (che si sono temporaneamente ritirati dalla corsa) è stata ritenuta insufficiente.

(sport.sky.de)