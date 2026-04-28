Calciomercato, dalla Germania: il Colonia rifiuta un'offerta del Brighton da 35 milioni per El Mala. I tedeschi ne vogliono 50

La sessione estiva del calciomercato si avvicina e tra i calciatori più ricercati c'è sicuramente Said El Mala, talento del Colonia seguito negli scorsi mesi con grande attenzione anche dalla Roma. Come rivelato dall'emittente televisiva tedesca, il club della Renania ha rifiutato un'offerta da 35 milioni di euro presentata dal Brighton per l'attaccante esterno classe 2006. La valutazione del calciatore è di 50 milioni, motivo per cui la proposta degli inglesi (che si sono temporaneamente ritirati dalla corsa) è stata ritenuta insufficiente.
(sport.sky.de)