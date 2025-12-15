Clicky

Calciomercato Roma, lievita il prezzo di El Mala: l'attaccante del Colonia costa 40 milioni

15/12/2025 alle 14:21.
Tra i giocatori accostati alla Roma sul mercato per rinforzare il reparto offensivo c'è anche il profilo di Said El Mala, classe 2006 del Colonia. Come scrive Eleonora Trotta di calciomercato.it, il prezzo del cartellino del giocatore è lievitato negli ultimi mesi: ad oggi costa 40 milioni di euro. Quando, ad inizio stagione, la Roma si era interessata, ne valeva 20. Qualche giorno fa, inoltre, il ds del Colonia, Thomas Kessler aveva dichiarato: "Non c'è un prezzo fissato e non c'è motivo di discuterne"