Calciomercato Roma, Kessler (ds Colonia): "El Mala? Non c'è un prezzo fissato e non c'è motivo di discuterne"

SPORT1 - Tra i giocatori accostati alla Roma sul mercato per rinforzare il reparto offensivo c'è anche il profilo di Said El Mala, classe 2006 del Colonia. Del talento tedesco ne ha parlato il ds del Colonia, Thomas Kessler: "C'è un prezzo fissato? No, quindi non c'è motivo di discuterne - le sue parole all'emittente televisiva -. Se dovesse presentarsi un club, noi dovremmo pensare se abbia senso prendere quei soldi ed investirli per rafforzare la squadra ai massimi livelli. Allora lo prenderemo in considerazione. Ma allo stato attuale delle cose non c'è motivo di farlo".

Kessler, inoltre, ha aggiunto che El Mala ha un contratto "molto onesto": "Gli abbiamo aumentato lo stipendio. Con questo contratto Said ha l'opportunità di essere premiato per le sue prestazioni, se il Colonia dovesse raggiungere gli obiettivi stagionali".