Aston Villa, Emery: "Contento per Malen, lo avrei tenuto ma voleva giocare da centravanti. Gasperini? Ho imparato molto da lui"

SKY SPORT - Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva in seguito alla vittoria per 1-3 in casa del Bologna nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League . Tra i vari temi trattati il tecnico dei Villans si è soffermato sulla cessione di Donyell Malen, trasferitosi nella sessione invernale alla Roma. Ecco le sue parole.

Perché avete ceduto Malen?

"Era un buon accordo sia per noi sia per lui. Donyell voleva giocare da prima punta, ma noi ci stiamo trovando bene con Watkins. Avrei voluto tenerlo, ma lui voleva giocare di più e me lo ha chiesto più volte. Ha avuto questa opportunità e sono contento per lui. È un ottimo giocatore e penso possa fare un’ottima carriera a Roma".

Cosa pensa dei problemi del calcio italiano?

"Non credo che il calcio italiano stia peggiorando. L’Inter ha fatto due finali di Champions, l’Atalanta ha vinto l’Europa League e la Roma con Mourinho ha fatto due finali consecutive. Nonostante l’Italia non si sia qualificata al Mondiale, in Serie A ci sono tante squadre di livello molto alto. Ho imparato tanto dalla tattica del calcio italiano e dal 3-5-2 di Gasperini, un modulo che ora usa anche l'Inter".