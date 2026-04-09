Europa League: il Bologna cade 1-3 al Dall'Ara contro l'Aston Villa. 1-1 tra Porto e Nottingham, il Friburgo batte 3-0 il Celta

Oggi alle ore 21 sono andate in scena tre delle quattro partite valide per l'andata dei quarti di finale di Europa League e tra le squadre protagoniste c'è anche il Bologna di Italiano. Dopo aver eliminato la Roma agli ottavi, i felsinei hanno affrontato l'Aston Villa e il primo incontro (disputato allo Stadio Dall'Ara) è terminato con il risultato di 1-3 in favore degli inglesi. Ottimo primo tempo dei rossoblù, i quali vanno vicinissimi al vantaggio in due occasioni: al 26' l'arbitro annulla l'autorete di Konsa per un fuorigioco millimetrico di Castro e tre minuti più tardi Ferguson colpisce la traversa. Poco prima dell'intervallo però proprio Konsa approfitta di un'uscita errata di Ravaglia e porta avanti i Villans. A inizio ripresa arriva la doccia fredda e al 51' Watkins raddoppia, ma nel finale si accende Rowe: prima serve l'assist per Bernardeschi che colpisce il palo e al 90' segna il gol che accorcia le distanze. Quando la gara sembra ormai giunta al termine, l'Aston Villa gela il Dall'Ara al 94' e Watkins mette a segno la sua doppietta personale. Gli inglesi vincono 1-3 e giovedì prossimo il Bologna sarà chiamato a compiere un miracolo al Villa Park.

Trionfa il Friburgo, che batte 3-0 il Celta Vigo e ha già un piede in semifinale. Pareggiano, invece, Porto e Nottingham Forest: la gara giocata in Portogallo si conclude 1-1 e tra una settimana ci sarà il ritorno in Inghilterra.

I risultati

Braga-Betis 1-1 (5' Grillitsch, 61' rig. Hernandez - giocata ieri)

Bologna-Aston Villa 1-3 (44' Konsa, 51' e 94' Watkins, 90' Rowe)

Porto-Nottingham Forest 1-1 (11' Gomes, 13' aut. Fernandes)