Calciomercato Roma, si segue Carlos Augusto: l'Inter offre il rinnovo a 3,3 milioni, il calciatore vuole più minutaggio

Il futuro di Carlos Augusto resta uno dei temi caldi in vista della prossima sessione estiva di mercato. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, la trattativa per il rinnovo del contratto tra l'esterno brasiliano e l'Inter sta vivendo una fase di riflessione. Nonostante il club nerazzurro abbia presentato verbalmente una proposta di adeguamento contrattuale intorno ai 3,3 milioni di euro netti a stagione, l'accordo totale tra le parti è ancora lontano.

Il principale ostacolo alla fumata bianca non sarebbe di natura economica, bensì legato alle garanzie tecniche. Carlos Augusto ambisce a un ruolo da protagonista e vorrebbe maggiori certezze in termini di impiego e minutaggio, aspetti che all'Inter non sono stati costanti. Questa situazione di incertezza ha attirato l'attenzione di diversi club internazionali: si registra l'interesse di società in Premier League e dell'Atletico Madrid in Spagna, ma è soprattutto in Serie A che la situazione viene monitorata con attenzione.

In Italia, come riportato nella giornata di ieri , la Roma è tra le società più interessate al profilo del classe '99. In caso di mancato accordo con l'Inter, la Roma sarebbe pronta a inserirsi per assicurarsi un esterno mancino ideale per il sistema di gioco di Gasperini.





