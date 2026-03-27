Calciomercato Roma, dalla Turchia: conferme sull'interesse per Carlos Augusto, su di lui anche l'Atletico. Rifiutato il rinnovo con l'Inter

Con Zeki Celik (appetito da Juve, Inter, Napoli, Galatasaray e Liverpool) sempre più lontano dal rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, in casa Roma è già iniziata la caccia all'esterno in vista del mercato estivo che aprirà i battenti, almeno ufficialmente, solamente il prossimo primo luglio. l'addio del turco, però, non dovrebbe far sbarcare a Trigoria un nuovo laterale destro, bensì un mancino. Il motivo è semplice: Wesley. (...) Il sostituto di Celik la Roma l'ha già in casa e pure molto più forte. Adesso va però individuato un alter ego per la corsia opposta.

Durante il mercato invernale il club giallorosso aveva fatto un tentativo per Lorenzo Bernasconi: sul piatto 15 milioni, respinti dall'Atalanta che nel frattempo ha blindato l'esterno classe 2003 col prolungamento fino al 2030. Difficile ora strapparlo alla Dea. Ecco perché dalle parti di Trigoria hanno messo gli occhi su un altro specialista mancino: quel Carlos Augusto che all'Inter, nonostante le ottime prestazioni, fatica a trovare spazio da titolare con continuità. Motivo per cui il brasiliano si starebbe guardando intorno. (...) L'ex Monza vorrebbe giocare di più e per questo ha chiesto al suo agente Beppe Riso di prendere tempo. Sullo sfondo anche l'Atletico Madrid che l'estate scorsa aveva già tentato di arrivare al classe 1999. (...) Intanto occhio alla Roma visto che Carlos sembra l'ideale come caratteristiche per il gioco gasperiniano. Non a caso proprio Gasp l'aveva richiesto qualche anno fa per la sua Atalanta, quando il laterale sinistro militava nel Monza. Stavolta le loro strade potrebbero incrociarsi davvero.

Intanto la sensazione è che ne possano già parlare nei prossimi giorni, quando la dirigenza romanista dialogherà col suo procuratore Riso in merito ai rinnovi (solo da completare e siglare) di altri due suoi assistiti, ovvero Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Per entrambi i calciatori della nazionale italiana il prolungamento sarà fino al 2029. In quell'occasione la Roma farà pure il punto della situazione in merito al futuro di Lorenzo Venturino. (...) I capitolini potrebbero procedere con l'attivazione del diritto di riscatto (7 milioni) dal Genoa. (...)

Così come si registrano diverse sirene estere (Barcellona, Tottenham e Liverpool l'hanno visionato dal vivo nelle ultime settimane) per Evan Ndicka. Per strappare il centrale ivoriano alla Roma servono, però, offerte dai 40 milioni di euro in su.

(Tuttosport)

Arrivano conferme sull'interesse della Roma per Carlos Augusto. Come rivelato dal giornalista turco Ekrem Konur, la società giallorossa considera il calciatore dell'Inter un obiettivo prioritario per la fascia sinistra. Il giocatore brasiliano ha rifiutato il rinnovo con il club nerazzurro e sulle sue tracce c'è anche l'Atletico Madrid.

?? #ASRoma AS Roma have made Carlos Augusto a priority target for the left flank amid Zeki Çelik’s possible exit.



? Contract → renewal offer rejected.



? Atletico Madrid → still interested. pic.twitter.com/RWTPQJzb5R — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 27, 2026



