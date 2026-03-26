Calciomercato Roma, rivoluzione in attacco: resta nel mirino Yuri Alberto del Corinthians

L'attacco della Roma in vista della prossima stagione verrà rivoluzionato . Contratti in scadenza e fine prestiti, il reparto offensivo giallorosso al 1 luglio 2026 sarà composto presumibilmente dai soli Vaz, Malen, Dovbyk e Soulé. Improbabile, infatti, che i contratti di Pellegrini, Dybala e El Shaarawy verranno prolungati. Zaragoza, Ferguson e Venturino, invece, sono in prestito. Di conseguenza, sarà necessario intervenire pesantemente in attacco durante il mercato estivo per regalare, nel caso dovesse rimanere, a Gasperini calciatori pronti e capaci di incidere da subito, in stile Malen. Un nome che sembra essere tornato di moda è quello di Yuri Alberto, attaccante che già la scorsa estate era finito sotto il mirino di Massara.

Classe 2001, attaccante brasiliano di proprietà del Corinthians con grande fiuto del gol. Rapido e di movimento, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo. 183 centimetri di altezza, e una forte fisicità. Yuri Alberto è un attaccante completo, capace di attaccare la profondità ma anche dialogare con i compagni. Massara lo monitora e attende sviluppi per poi cercare di affondare il colpo. Il brasiliano a 25 anni è pronto al grande salto, al calcio europeo, anche se in realtà nel 2022 era già arrivato in Europa, allo Zenit. L'inizio del conflitto con l'Ucraina lo ha poi spinto a tornare in patria.

Per lui, già la scorsa estate, in un'intervista rilasciata al quotidiano, aveva testimoniato Falcao: "Peccato non l'abbiano preso", disse il campione brasiliano in riferimento all'interessamento della Roma.

(Il Messaggero)