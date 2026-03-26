In attacco si cambia tutto. Sauer il primo obiettivo

Se c'è realmente un motivo per il quale Gasperini ha perso la voce in questi mesi è per chiedere garanzie sul futuro. Le ambizioni da parte sua sono alte, anzi altissime. Vorrebbe la Champions subito, anche la società, sia chiaro, ma almeno pubblicamente quello ad essersi esposto più di tutti è stato proprio lui. E quando a ottobre le cose andavano benissimo (la Roma occupava le prime posizioni in classifica), si è ritrovato faccia a faccia con Dan e ha chiesto investimenti in attacco. Lo ha fatto anche nei mesi seguenti fino al punto di rottura a gennaio nel momento in cui si è accorto che sia Zirkzee che Raspadori si erano dermitivamente allontanati. E il motivo è semplice: voleva anticipare la rivoluzione che a giugno coinvolgerà il pacchetto offensivo. L'arrivo poi di Malen non basta: Rosa alla mano, tra tre mesi la Roma si ritroverà praticamente senza giocatori in avanti. Quelli sicuri di esserci i primi di luglio a Trigoria sono Dovbyk, Soulé, Vaz e Malen. L'ultimo - in realtà- non è ancora al 100% di proprietà, ma la volontà è quella di riscattarlo anche se non dovesse scattare l'obbligo in caso di mancata qualificazione in Champions o Europa League. L'ucraino, invece, verrà immediatamente messo nella lista dei partenti, ma, se è stato complicato cederlo dopo una stagione conclusa con 17 gol, non vogliamo essere nei panni di Massara, che dovrà convincere qualche estimatore alla fine di un'annata terminata in largo anticipo a causa di un'operazione per una lesione miotendinea. (...) Il giro di saluti comprenderà anche Dybala. In questi giorni uno dei suoi agenti (Antun) è nella Capitale. Una visita di cortesia per conoscere la figlia di Paulo nata da un mese, ma anche per parlare del futuro. Il pressing del Boca è costante e sullo sfondo c'è anche la MLS. (...) Andrà via anche El Shaarawy che è tentato dal Genoa e forse non è un caso che la futura moglie abbia acquistato una casa a Milano. (...) Ora chiudete gli occhi e immaginatevi Gasperini a luglio con soli quattro attaccanti a disposizione. Scartando per il momento l'ipotesi che non sia lui l'allenatore il prossimo anno. Per tamponarli servirebbe già mettersi al lavoro per il futuro. E qualcosa di concreto già esiste: su tutti Sauer del Feyenoord. Massara ha già parlato col padre a gennaio con la promessa di risentirsi, visto che il Feyenoord lo cederà a giugno. Fari sempre puntati su Yuri Alberto, centravanti del Co-rinthians già segnalato la scorsa estate e pupillo di Falcao: «Peccato non l'abbiano preso», aveva detto al Messaggero. Il nome nuovo è quello di AlaJbegovic, ala sinistra del Salisburgo ma di proprietà del Bayer Leverkusen.(...)

(Il Messaggero)