Calciomercato Roma: nessuna trattativa con Giuntoli nonostante il gradimento di Gasperini. Positivo il rapporto tra i Friedkin e Massara

In vista della prossima stagione il nome di Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, è stato accostato alla Roma in caso di addio di Frederic Massara . Come rivelato da Matteo Moretto, il dirigente è alla ricerca del progetto giusto (in passato è stato cercato in Arabia Saudita) e ha un ottimo rapporto con Gian Piero Gasperini, ma allo stesso tempo la relazione tra l'attuale ds giallorosso e la famiglia Friedkin è molto positiva. Ad oggi, quindi, non c'è alcuna trattativa tra Giuntoli e la Roma, si tratta soltanto di un'idea e di un gradimento legato soprattutto ai rapporti con l'allenatore della squadra capitolina.





